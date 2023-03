Euro 2024 (Q): la liste de l’Espagne avec plusieurs surprises

Le sélectionneur de l’Espagne Luis de la Fuente a dévoilé ce vendredi sa liste pour les deux premiers matchs de la Roja dans les éliminatoires de l’Euro 2024. Quelques surprises sont au rendez-vous avec notamment les retours de Kepa et Nacho entre autres.

A l’instar des autres nations européennes, l’Espagne va disputer les première et deuxième journées des qualifications pour l’Euro 2024, lors de la trêve internationale de mars. La Roja sera opposée à la Norvège le 25 mars à Malaga, avant d’affronter l’Ecosse trois jours plus tard à Glasgow. Et pour ces deux échanges, le nouveau sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a retenu un groupe de 26 joueurs. Celui qui a pris la place de Luis Enrique, limogé après le fiasco au Qatar, a convoqué seulement 11 joueurs présents au Mondial 2022.

Plusieurs nouveautés sont donc à noter de cette première liste de Luis de la Fuente. Le portier de Chelsea Kepa Arrizabalaga, qui avait été écarté lors de l’Euro 2020 et de la CDM 2022, effectue son retour. C’est également le cas du défenseur du Real Madrid Nacho, plus appelé en sélection depuis 2018. Iago Aspas (35 ans), plus appelé depuis 2019, effectue également son retour. David Garcia (29 ans), capitaine d’Osasuna, et Joselu (32 ans) honorent quant à eux leur première sélection.

Luis de la Fuente a quand même écarté quelques habituels cadres de la sélection espagnole, notamment César Azpilicueta (Chelsea), les Barcelonais Jordi Alba, Ferran Torres et Ansu Fati, ou encore Koke (Atlético) et Marco Asensio (Real Madrid).

La liste de l’Espagne

Gardiens : Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Robert Sánchez (Brighton) et David Raya (Brentford).

Défenses : José Gayá (Valence), Alejandro Balde (Barcelone), Aymeric Laporte (Manchester City), Iñigo Martínez (Athletic), Nacho (Real Madrid), David García (Osasuna), Pedro Porro (Tottenham), Dani Carvajal (Real Madrid).

Milieu de terrain : Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Gavi (Barcelone), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabián Ruiz (PSG), Dani Ceballos (Real Madrid), Pedri (Barcelone).

Attaquants : Alvaro Morata (Atlético), Dani Olmo (Leipzig), Nico Williams (Athletic), Bryan Gil (Séville), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Iago Aspas (Celta), Joselu (Espanyol), Gerard Moreno (Villarreal).

📸🇪🇸⚽️



👶🏻 Empezamos 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨.

👦🏻 Crecimos 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨.

👱🏼‍♂️ Triunfaremos 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨.



➡️ Yᴀ ᴛᴇɴᴇᴍᴏs ʟᴀ ᴄᴏɴᴠᴏᴄᴀᴛᴏʀɪᴀ ᴅᴇ ɴᴜᴇsᴛʀᴏ Sᴇʟᴇᴄᴄɪᴏɴᴀᴅᴏʀ ɴᴀᴄɪᴏɴᴀʟ Lᴜɪs ᴅᴇ ʟᴀ Fᴜᴇɴᴛᴇ.#VamosEspaña pic.twitter.com/Easj3wIH1W — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) March 17, 2023