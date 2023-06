Euro 2024 (Q): la liste de la Belgique avec Thibaut Courtois

-Publicité-

La Belgique a dévoilé, ce mardi, la liste du sélectionneur Domenico Tedesco pour la trêve internationale de juin. Le dernier rempart du Real Madrid, Thibaut Courtois, fait évidemment partie du groupe.

Comme plusieurs autres sélections européennes, la Belgique va disputer deux nouvelles journées des qualifications à l’Euro 2024, lors de la trêve de ce mois de juin. Les Diables Rouges affronteront l’Autriche le 17 juin à domicile et l’Estonie le 20 juin à Tallinn. Pour ces échéances, le sélectionneur Domenico Tedesco a fait appel à 24 éléments.

Sans surprise, on retrouve les deux cadres majeurs de la sélection, notamment Kevin de Bruyne et Thibaut Courtois. A noter également la présence de Loïs Openda, qui a réalisé une saison exceptionnelle avec Lens en Ligue 1, d’Arthur Theate, Jérémy Doku et Matz Sels. En revanche, Domenico Tedesco devra faire sans Trossard et Onana, tous deux blessés. Enfin, certains jeunes ont été laissés à disposition des Espoirs comme De Ketelaere ou encore Lavia afin qu’ils disputent l’Euro de la catégorie.

Le groupe de la Belgique

🚨 🇧🇪 OFFICIEL ! Voici la sélection de Domenico Tedesco pour les deux prochains matchs des Diables Rouges.



🇧🇪 Belgique 🆚 Autriche 🇦🇹 – 17 juin (20h45)

🇪🇪 Estonie 🆚 Belgique 🇧🇪 – 20 juin (20h45)



(@BelRedDevils) pic.twitter.com/vYWAHJWiIu — Diables Rouges Actu 🇧🇪 (@DiablesActu) June 6, 2023

