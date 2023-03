Euro 2024 (Q): coup dur pour la Norvège et Erling Haaland

Erling Haaland a quitté le rassemblement de l’équipe nationale de la Norvège. Le buteur de Manchester City est forfait pour les deux premiers matchs des Vikings dans les éliminatoires de l’Euro 2024.

Dans le cadre des deux premières journées des qualifications pour l’Euro 2024, qui se tiendra en Allemagne, la Norvège se déplacera en Espagne le 25 mars prochain, avant de recevoir la Géorgie trois jours plus tard. Deux rencontres importantes pour les Norvégiens, qui devront toutefois faire sans leur superstar, Erling Haaland. Le buteur de Manchester City a ressenti une douleur à l’aine après le match contre Burnley en coupe le weekend dernier et a donc déclaré forfait pour les échéances de son équipe nationale. Sur son site officiel ce mardi, la fédération norvégienne de football a annoncé que le Cyborg avait quitté le rassemblement.

“Nous espérions que ce n’était qu’une familiarité qui se poursuivrait samedi, mais après avoir fait des tests et des examens hier, il est devenu clair qu’il ne se rendra pas aux matchs contre l’Espagne et la Géorgie. Il vaut mieux qu’il reçoive un suivi médical au club” explique le médecin de l’équipe nationale Ola Sand dans la publication de l’instance. Un gros coup dur pour Haaland et la Norvège, mais pas insurmontable selon le sélectionneur des Vikings.

« Erling a eu du mal à comprendre qu’il ne pourrait pas jouer pour l’équipe », a affirmé le manager de l’équipe nationale, Ståle Solbakken. « Heureusement, il y a encore beaucoup de confiance, de talent et d’unité dans ce groupe pour gagner des points lors des prochains matchs. Nous n’allons pas baisser la tête d’un millimètre, mais continuer à travailler afin d’être prêts au maximum pour samedi et mardi ».