Euro 2024: le nom de la mascotte dévoilé

La mascotte de l’Euro 2024, qui se déroulera en Allemagne, aura pour nom Albärt. La nouvelle a été annoncée par l’UEFA ce mercredi.

L’identité de la mascotte de l’Euro 2024 a enfin été révélée. Alors que nous étions déjà informés que les Allemands avaient sélectionné un adorable ourson pour représenter cette compétition qui se tiendra sur leur territoire du vendredi 14 juin au dimanche 14 juillet 2024, son nom était encore inconnu. Mais ce n’est plus le cas, puisque l’UEFA a révélé ce mercredi que la mascotte se nommera Albärt.

“C’est officiel, la mascotte officielle de l’UEFA EURO 2024 en Allemagne s’appelle Albärt, ce nom ayant récolté le plus grand nombre de votes auprès des internautes d’UEFA.com et d’écoliers de l’Europe entière participant au Programme de football scolaire de l’UEFA. Après les illustres Berni, Goaliath, Rabbit et Kinas, c’est au tour d’un ours de prendre ses fonctions de mascotte de l’EURO, une première historique pour la compétition.”, a expliqué l’instance européenne sur son site officiel.

Avec 32% des voix, Albärt a devancé les autres propositions que sont Bärnardo (29%), Bärnheart (22%) ou Herzi von Bär (17%). “Cette mascotte est un hommage à l’image inusable du fidèle ours en peluche allemand, dont on dit qu’il est né en dans le pays au début du XXe siècle. Présent dans tous les noms proposés, « Bär» signifie ours en allemand.”, ajoute l’UEFA dans son communiqué.

De son côté, Philipp Lahm, ancien joueur du Bayern Munich et de l’Allemagne, et directeur du tournoi, espère que cette mascotte stimulera les plus jeunes. «En tant que parent, je sais à quel point il est important de stimuler l’imagination des enfants. Avec le lancement de notre mascotte de tournoi, nous espérons créer un personnage amusant et sympathique qui les incitera à aimer jouer au football» a déclaré l’ancien défenseur et milieu de terrain.

