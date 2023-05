Euro 2024: la liste de la France face à Gibraltar et la Grèce

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé ce mercredi sa liste des joueurs convoqués pour les rencontres face à Gibraltar et la Grèce, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024.

Après avoir remporté deux belles victoires contre les Pays-Bas (4-0) et Irlande(0-1) pour entamer de la meilleure des manières les éliminatoires de l’Euro 2024, l’équipe de France a un nouveau rendez-vous international à honorer à la fin du mois de juin. En effet, les Bleus affronteront Gibraltar (16 juin) puis la Grèce (19 juin) quelques jours plus tard.

Deux adversaires à la portée des vice-champions du monde qui devraient facilement dérouler. Et pour mettre toutes les chances de son côté, le sélectionneur national, Didier Deschamps, a reconduit l’équipe du dernier rassemblement de mars. Seuls, quelques changements sont à noter, dont la présence des défenseurs Axel Disasi et Ferland Mendy qui font leur apparition aux dépens de William Saliba, blessé au dos, et Eduardo Camvinga appelé au milieu de terrain.

Khéphren Thuram, Moussa Diaby, Lucas Hernandez, N’Golo Kanté, Paul Pogba et Alexandre Lacazette qui réalise une belle saison du côté de l’OL avec déjà 27 buts inscrits, sont également écartés du groupe. A noter par contre les retours d’Ousmane Dembélé et de Christopher Nkunku pour accompagner le capitaine Kylian Mbappé en attaque.

La liste de la France face à Gibraltar et la Grèce

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens)

Défenseurs : Axel Disasi (AS Monaco), Wesley Fofana (Chelsea), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelone), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Milieux : Eduardu Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Antoine Griezmann (Atletico de Madrid), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (Francfort), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Marcus Thuram (Borussia M’Gladbach).

Didier Deschamps a dévoilé la 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗲𝘀 2️⃣3️⃣ 𝗕𝗹𝗲𝘂𝘀 convoqués pour nos 2 prochains matchs de qualification à l’EURO 2024 👊



16 juin : 🇬🇮 Gibraltar 🆚 France 🇫🇷

19 juin : 🇫🇷 France 🆚 Grèce 🇬🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/vAzQCedDuf — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 31, 2023

