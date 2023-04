Euro 2024: la date du tirage au sort est connue

Lors du 47e congrès de l’UEFA ce mercredi, l’instance a révélé que le tirage au sort des groupes de l’Euro 2024, qui se déroulera en Allemagne, sera effectué le 2 décembre prochain à Hambourg.

L’UEFA tient actuellement son 47e congrès à Lisbonne au Portugal. Après avoir procédé à la réélection du président Aleksander Ceferin pour un troisième mandat, l’instance a également dévoilé la date du tirage au sort des poules de l’EURO 2024 qui se tiendra en Allemagne. Ce tirage est ainsi prévu pour le 2 décembre prochain à Hambourg.

Pour rappel, l’Euro se disputera intégralement en Allemagne dans un peu plus d’un an, soit du 14 juin 2024 au 14 juillet 2024, après avoir vu sa dernière édition se dérouler dans onze pays différents à l’occasion de son soixantenaire. Cette édition avait été remportée par l’Italie, qui a battu l’Angleterre aux tirs au but.

Les éliminatoires de l’Euro 2024 ont débuté lors de la dernière trêve internationale de mars. Plusieurs sélections phares du vieux continent, comme le Portugal, la France ou encore l’Angleterre, ont débuté idéalement ces qualifications avec deux victoires engagées en deux sorties. De son côté, le champion en titre, l’Italie a été battu par les Three Lions (1-2), avant de se reprendre face à la modeste sélection de Malte (2-0).