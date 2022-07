Euro 2022 (F): mauvaise nouvelle pour les Pays Bas, avant d’affronter la France

Samedi prochain, les Pays-Bas disputeront leur quart de finale de l’Euro féminin 2022 contre la France. Une rencontre à laquelle, ne participera pas la meilleure joueuse des Oranges, Lieke Martens, forfait pour le reste de la compétition.

Mauvaise nouvelle pour les Pays-Bas avant d’affronter la France en quarts de finale de l’Euro féminin 2022. En effet, la star des Oranjes, Lieke Martens, blessée au pied dimanche, lors de la victoire 4-1 de son équipe face à la Suisse pour la troisième journée de la phase de poules, est forfait pour le reste de la compétition.

« Après examen, il est apparu qu’elle ne pourra plus jouer ce championnat d’Europe. Martens quittera le camp d’entraînement mardi soir. Aucun remplaçant ne peut être appelé« , a communiqué la fédération néerlandaise. De son côté, le sélectionneur Mark Parsons a déclaré : « C’est une terrible nouvelle pour Lieke et pour nous. Elle a tout donné pour l’équipe pendant ce tournoi. C’est vraiment dommage que son championnat d’Europe doive se terminer ainsi« .

Un nouveau coup dur pour les Pays Bas qui ont déjà perdu leur gardienne et capitaine Sari van Veenendaal, mais aussi plusieurs autres joueuses à cause du Covid 19. La rencontre face aux Bleues s’annonce donc compliquée. De son côté, la France aura également une absente de marque, en la personne de Marie-Antoinette Katoto, blessée et forfait pour le reste du tournoi.