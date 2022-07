Euro 2022 (F) : l’Italie et l’Islande se neutralisent

L’Italie affrontait l’Islande ce jeudi, pour le compte de la deuxième journée de l’Euro féminin 2022. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul d’un but partout.

La deuxième journée de l’Euro féminin 2022 dans le groupe D, a débuté ce jeudi avec un duel entre l’Italie et l’Islande. Après leur cinglante défaite face à la France lors de leur première sortie (1-5), les Italiennes devaient se reprendre face à l’Islande, qui avait concédé le nul contre la Belgique (1-1), pour se relancer. Mais aucune des deux équipes, n’a su faire la différence, et le match s’est soldé sur un score nul (1-1).

Dans cette rencontre, ce sont les Islandaises qui ont ouvert la marque grâce au but de Vilhjalmsdottir (3e). Menée à la pause, la Squadra Azzura va revenir dans le match en seconde période, juste après l’heure de jeu, par l’intermédiaire Bergamaschi (1-1, 62è). Malgré une nette domination lors de ce deuxième acte (22 tirs), les Italiennes n’ont pas su inscrire un deuxième but, et la partie se terminait sur ce score nul.

Conséquence, l’Italie reste dernière de son groupe en attendant le match de la France face à la Belgique et peut quasiment dire adieu à la qualification. De son côté, l’Islande enchaîne un deuxième nul et garde un infime espoir de se hisser en quarts de finale de la compétition.