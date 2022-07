Euro 2022 (F) : l’Islande et la Belgique se neutralisent

La Belgique et l’Islande se sont quittées sur un match nul 1-1 pour cette première journée du groupe D à l’Euro 2022.

La première journée de l’Euro féminin 2022 se poursuivait ce dimanche avec le groupe D. Le premier match du jour opposait l’Islande à la Belgique. Largement favorites pour cette rencontre, les islandaises ont pourtant été tenus en échec (1-1) par des Belges surprenantes. Dans cette partie manquant d’occasions franches, l’Islande obtenait un pénalty à la 30e minute lorsque Philtjens se rendait coupable d’une faute de main dans la surface. Mais le tir de Thorvaldsdottir a été raté par Evrard, partie du bon côté.

En seconde période, l’Islande prenait finalement l’avantage sur une tête de Berglind Thorvaldsdóttir (1-0, 50e), qui avait loupé le pénalty. Un avantage de courte durée. Une quinzaine de minutes plus tard, les Reds Flames obtenaient à leur tour un penalty. Justine Vanhaevermaet transformait elle sa tentative des 11 mètres pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 67e). Le match prenait fin sur ce score nul. L’Islande et la Belgique se partagent la tête du groupe D, en attendant le résultat de l’autre match entre la France et l’Italie.