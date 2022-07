Euro 2022 (F) : les Pays Bas et la Suède en quarts de finale

A l’occasion de la troisième et dernière journée de la phase de poules de l’Euro féminin 2022 dans le groupe C, les Pays Bas se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition en battant la Suisse sur le score de 4-1. Les Néerlandaises seront accompagnées au tour suivant par la Suède qui a collé une manita (5-0) au Portugal.

La phase de groupes de l’Euro féminin 2022 a pris fin ce dimanche soir dans le groupe C. Les Pays-Bas affrontaient la Suisse tandis que la Suède défiait le Portugal, dans deux rencontres qui se jouaient en simultanée.

Dans la première affiche citée, Les Oranjes se sont difficilement imposés contre la Nati (4-1) en fin de rencontre, inscrivant trois buts dans les 10 dernières minutes. R. Leutchter (84è, 95è) et Pelova (90+4) ont permis aux Néerlandaises de décrocher une victoire importante synonyme de qualification pour les quarts de finale. Au tour suivant, les Pays Bas (2è du groupe C) affronteront la France (assurée de terminer 1re du groupe D).

Dans l’autre rencontre, la Suède n’a pas fait de la dentelle, et s’est facilement imposée contre le Portugal (5-0). F. Angeldahl (21è, 45′), Carole Costa (csc), K. Asllani (54′, sp) et S. Blackstenius (90+1′) ont inscrit les buts de la partie. Avec ce succès, les Suédoises prennent la tête de leur groupe et affronteront soit l’Islande, la Belgique ou l’Italie en quarts de finale.

Le classement du groupe C

Suède 7 pts (+6) Pays-Bas 7 pts (+4) Suisse 1 pts (-4) Portugal 1 pt (-6)