Euro 2022 (F) : les Pays-Bas dominent le Portugal (3-2)

Les Pays-Bas sont venus à bout du Portugal (3-2) ce mercredi, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de l’Euro féminin 2022.

Les Pays-Bas se relancent dans cet Euro féminin 2022. Après leur match nul face à la Suède à l’occasion de leur première sortie, les Néerlandaises se sont bien reprises face aux Portugaises ce mercredi, à l’occasion de la deuxième journée du groupe C. Les Oranjes l’ont emporté sur le score de 3-2, dans une rencontre spectaculaire.

Les Pays-Bas prenaient rapidement les devants dans ce duel et de deux buts grâce à Egurrola D (7è) et Van der Gragt (16è). Mais, loin d’avoir renoncé, les Portugaises finissaient par revenir au score assez logiquement. D’abord, Carole Costa réduisait le score sur penalty juste avant la pause, avant le but de Diana Silva pour remettre le compteur à zéro entre les deux équipes juste au retour des vestiaires (2-2, 47è).

Finalement, le sort de la rencontre s’est décidé à l’heure de jeu avec le but victorieux de van de Donk D pour les Néerlandaises. Le match prenait fin sur ce score de 3-2. Une victoire qui permet aux Pays-Bas de prendre la tête du groupe C avec 4 points.