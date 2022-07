Euro 2022 (F) : les derniers résultats et le programme de ce dimanche

La première journée de l’Euro féminin 2022 se poursuivait hier samedi, avec l’entrée en lice du groupe C. Les deux matches de cette poule se sont soldés sur un score nul. Le Portugal et la Suisse ont vu leur confrontation prendre fin sur le score de 2-2, avant que les Pays-Bas et la Suède ne se neutralisent à leur tour (1-1). Le groupe D débute la compétition ce dimanche.

Le premier match du groupe C de cet Euro féminin 2022, se disputait entre deux sélections qualifiées miraculeusement pour la compétition. En effet, la Suisse, passée en barrages in extremis face à la République tchèque (1-1, 1-1, 3-2 aux t.a.b.) et le Portugal, repêché suite à l’exclusion de la Russie à cause de la guerre en Ukraine, s’affrontaient. La rencontre démarrait sur les chapeaux de roue avec la « Nati » qui inscrivait deux buts dès les cinq premières minutes.

D’abord sur une superbe frappe croisée du pied droit de Coumba Sow (2e), puis par la défenseuse centrale Rahel Kiwic de la tête, sur un coup franc de Ramona Bachmann (5e). En seconde période, la Seleçao s’est brutalement réveillée grâce à Diana Gomes, qui égalisait en deux temps sur un corner (58e), puis par Jessica Silva, qui a marqué d’une reprise du droit au premier poteau sur un centre parfait de Pinto (66e). Score final 2-2.

Dans l’autre rencontre de ce groupe, les Pays Bas et la Suède se sont également neutralisés (1-1). Les suédoises prenaient pourtant le contrôle du match et ouvrait logiquement le score grâce à Jonna Andersson (0-1, 35e). Mais en seconde période, suite à un excellent travail de Miedema, Jill Roord ramenait les néerlandaises dans la partie d’une belle frappe croisée (1-1, 52e). Le match prenait fin sur ce score. Au classement, toutes les équipes du groupe ont un (01) seul point, mais c’est le Portugal qui prend pour l’instant la première place.

Le programme de ce dimanche

La compétition se poursuit ce dimanche avec les débuts du groupe D. En ouverture, la Belgique et l’Islande s’affrontent à 17h (GMT+1). Les belges participent à leur deuxième championnat d’Europe et font partie des nations en pleine progression. Les Red Flames ont décroché leur ticket pour cet Euro en finissant en tête de leur groupe devant la Suisse. En face, l’Islande est un peu plus expérimentée avec une 4e participation à un Euro. Les Islandaises ont pour meilleur résultat, un quart de finale en 2013. En finissant parmi les meilleures deuxièmes de poule, la sélection islandaise a décroché sa place pour l’Euro.

Le deuxième match de ce groupe va opposer la France, candidate au titre, à l’Italie à 21h (GMT+1). Annoncées favorites dans cette poule, les Bleues devront néanmoins faire attention à une équipe italienne qui joue les rôles d’outsider. L’Italie, 14e nation mondiale, est réputée coriace. Quarts de finaliste de la Coupe du monde 2019, les Azzurre restent sur un match amical intéressant face à l’Espagne (1-1) il y a dix jours.