Euro 2022 (F): Le programme complet des quarts de finale

Avec la qualification de la Belgique ce lundi dans le groupe D, on connaît désormais toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale de l’Euro féminin 2022. Découvrez le programme complet du second tour de la compétition.

Le dernier billet pour les quarts de finale de l’Euro féminin s’est joué ce lundi. La Belgique est allée chercher la dernière place en phase finale grâce à son succès contre l’Italie (1-0). Les Reds Flames rejoignent ainsi les 7 autres équipes qui avaient déjà décroché leur billet pour la suite de la compétition notamment, l’Angleterre, l’Autriche, l’Allemagne, l’Espagne, la Suède, les Pays Bas et la France.

Les quarts de finale de cet Euro féminin 2022 vont débuter le mercredi 20 juillet avec un choc entre l’Angleterre et l’Espagne, un duel entre deux prétendantes au trophée. Le lendemain, les Allemandes partiront favorites contre les Autrichiennes. Le vendredi 22 juillet, la Belgique et la Suède se livreront une bataille âpre pour une place en demi-finale du tournoi. Enfin, la dernière affiche de ce second tour de la compétition opposera les Bleues de la France aux Oranjes des Pays Bas le samedi 23 juillet.

Le programme complet des quarts de finale (horaire GMT+1)

Mercredi 20 juillet (20h)

Angleterre-Espagne

Jeudi 21 juillet (20h)

Allemagne-Autriche

Vendredi 22 juillet (20h)

Suède-Belgique

Samedi 23 juillet (20h)

France-Pays-Bas