Euro 2022 (F) : le Danemark domine la Finlande et se relance

Le Danemark a battu la Finlande (1-0) ce mardi, pour le compte de la deuxième journée des phases de groupes de l’Euro féminin 2022. Un succès qui relance les Danoises dans la compétition.

La deuxième journée de l’Euro féminin dans le groupe B, a débuté ce mardi avec une rencontre entre le Danemark et la Finlande. Les deux équipes ont été battues lors de la première journée, respectivement par l’Allemagne (0-4) et l’Espagne (1-4). La victoire était donc impérative et ce sont les Danoises qui ont réussi à décrocher un précieux succès (1-0).

L’unique but de la rencontre a été inscrit à la 72è minute par Pernille Harder. Avec cette victoire très importante, le Danemark revient à hauteur de l’Allemagne et de l’Espagne (3 points pour chaque équipe). Le choc de ce groupe entre les Allemandes et les Espagnoles prévu pour ce mardi à 20h (GMT+1), sera déjà déterminante pour la première place .

De son côté, la Finlande se retrouve au bord du précipice et pourrait être éliminée de la compétition dès ce soir, en cas de matchs nuls entre la Roja et la Mannschaft.