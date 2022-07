Euro 2022 (F) : l’Autriche se relance contre l’Irlande du Nord

La deuxième journée de l’Euro féminin 2022 a débuté ce lundi, avec un match entre l’Autriche et l’Irlande du Nord. Les Autrichiennes ont réussi à décrocher la victoire sur le score de 2-0.

La deuxième journée de l’Europe féminin 2022 proposait en ouverture ce vendredi, un match entre deux équipes battues lors de leurs premières sorties. En effet, l’Autriche, battu par l’Angleterre (0-1) affrontait l’Irlande du Nord, balayé par la Norvège (1-4). La rencontre a finalement tourné à l’avantage des Autrichiennes qui l’ont emporté sur le score de 2-0.

Les Autrichiennes ouvraient le score à la 19e minute grâce à la défenseure du Werder Brême, Katharina Schiechtl. Une réalisation qui a permis à l’Autriche de rester en tête jusqu’à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les coéquipières de Schiechtl conservaient leur avantage et parachevaient finalement leur victoire au bout du temps réglementaire par l’intermédiaire de Katharina Naschenweng.

Avec cette victoire, l’Autriche se relance dans la compétition et revient à hauteur de l’Angleterre et la Norvège avec trois points, en attendant la rencontre entre ces deux nations prévue pour ce lundi à 20h (GMT+1). L’Irlande du Nord ferme la marche et est pratiquement éliminée du tournoi.