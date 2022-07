Euro 2022 (F): l’Angleterre corrige la Suède et se hisse en finale

L’Angleterre a écrasé la Suède (4-0) ce mardi, lors de la première demi-finale de l’Euro féminin 2022. Les Three Lionesses s’offrent une occasion de remporter le trophée sur leur terre.

On connaît l’identité de la première équipe qualifiée pour la finale de l’Euro féminin 2022. Ce mercredi, l’Angleterre et la Suède s’affrontaient à l’occasion de la première affiche des demi-finales de la compétition. Favorites au coup d’envoi de la rencontre, les Three Lionesses ont tenu leur rang en balayant les Suédoises sur le score de 4-0.

Malgré quelques situations intéressantes de leur adversaire, ce sont bien les Anglaises qui ouvraient le score en première mi-temps grâce à Mead (1-0, 34e). Les deux équipes rentraient au vestiaire sur cette petite différence. Lors du second acte, l’Angleterre va définitivement faire le break sur des réalisations de Bronze (48e), de Russo (d’une belle talonnade, 68e) et de Kirby (76e). Le match prenait fin sur cette large victoire des coéquipières de Mary Earps.

Dimanche prochain (31 juillet), l’Angleterre affrontera en finale à Wembley le vainqueur de l’autre demi-finale qui aura lieu ce mercredi entre la France et l’Allemagne. Une rencontre indécise entre deux équipes très coriaces. Mais peu importe l’adversaire qu’elles auront en face d’elles, les Three Lionesses donneront tout pour décrocher le trophée de cet Euro 2022 devant leur public.