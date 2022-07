Euro 2022 (F) : l’Allemagne rejoint l’Angleterre en demi-finale

L’Allemagne s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Euro féminin 2022 ce jeudi, après sa victoire (2-0) contre l’Autriche lors de la deuxième affiche des quarts de finale de la compétition.

L’Allemagne affrontait l’Autriche ce jeudi soir pour le compte du deuxième quart de finale de l’Euro féminin 2022 disputé à Brentford. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des Allemandes qui se sont imposées sur le score de 2-0. Malmenée d’entrée de jeu par des Autrichiennes motivées, la Mannschaft va tout de même ouvrir le score par Lina Magull (1-0, 25e). Les deux équipes retournaient au vestiaire avec cette courte différence.

En seconde période, l’Autriche ne rendait pas les armes et tentait le tout pour le tout pour égaliser. Mais les coéquipières de Nicole Billa vont se montrer maladroites, touchant le poteau à trois reprises. Finalement, l’Allemagne va doubler la mise en toute fin de match sur une réalisation d’Alexandra Popp (2-0, 89e). Grâce à cette victoire, plus difficile que prévue, les octuples championnes d’Europe accèdent au dernier carré, rejoignant l’Angleterre qui s’est qualifiée hier contre l’Espagne (2-1, AP).

Au tour suivant, la Mannschaft affrontera l’équipe victorieuse de l’autre quart de finale entre la France et les Pays-Bas, prévu samedi prochain. En attendant, ce second tour de la compétition se poursuit ce vendredi avec une rencontre prometteuse entre la Suède et la Belgique (20h, GMT+1).