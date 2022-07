Euro 2022 (F) : la Suède vient à bout de la Belgique et file en demi-finale

Pour le troisième quart de finale de l’Euro féminin 2022 ce vendredi, la Suède a battu la Belgique (1-0) et s’offre une place en demi-finale de la compétition.

Le championnat d’Europe des Nations féminin 2022 se poursuivait ce vendredi, avec la troisième affiche des quarts de finale qui offrait une opposition entre la Suède et la Belgique. Les Suédoises qui ont terminé premières de leur groupe lors du premier tour, partaient logiquement favorite contre les Belges qui disputaient leur première phase finale dans la compétition.

Sans surprise, la logique a été respectée et la Suède s’est imposée sur la plus petite des marges (1-0). Mais cette victoire a mis du temps à se dessiner, car les Reds Flames ont livré une belle résistance durant 90 minutes. C’est finalement Linda Sembrant, qui disputait ses premières minutes dans cet Euro, qui offrait la qualification pour le dernier carré aux Suédoises à la suite d’un corner mal repoussé (90+2e).

Au prochain tour, les jaune et bleu affronteront l’Angleterre, pays hôte de la compétition, mardi soir à Sheffield. En attendant, la dernière affiche de ces quarts de finale se jouera ce samedi, entre la France et les Pays bas (20h, GMT+1). Un choc que va manquer plusieurs stars notamment, Marie-Antoinette Katoto du côté des Bleus et Lieke Martens chez les Oranjes. Les deux joueuses ont quitté leur groupe pour le reste de la compétition pour blessures.