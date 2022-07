Euro 2022 (F): la France s’offre le dernier billet pour les demi-finales

La France s’est qualifiée pour le dernier carré de l’Euro Féminin 2022 ce samedi, en s’imposant contre les Pays Bas (1-0) en prolongation, lors de la dernière affiche des quarts de finale de la compétition.

On connaît désormais l’identité des quatre demi-finalistes du championnat européen 2022. Ce samedi, la France s’est offert le dernier ticket pour le dernier tour à élimination directe de la compétition, en s’imposant contre les Pays Bas (1-0). Mais la victoire a mis du temps à se dessiner. Au coup d’envoi, les deux sélections faisaient sans deux de leurs stars, Marie-Antoinette Katoto pour les Bleus, et Lieke Martens pour les Oranjes.

La première mi-temps de la rencontre a été totalement dominée par les Françaises qui se procuraient plusieurs occasions sans toutefois trouver l’ouverture du score. Ces dernières ont même touché le montant adverse à la 28è sur une frappe de Cascarino. Les deux équipes rentraient au vestiaire sur un score nul et vierge. Durant le second acte, la physionomie de la rencontre était restée la même, avec une nette domination des Bleues, qui n’arrivaient toujours pas à inscrire un but.

Le temps réglementaire prenait fin sur un 0-0, et les deux nations devaient passer par les prolongations pour se départager. Et les coéquipières de Mateo se mettaient rapidement en évidence. Diani obtenait un penalty après un tacle irrégulier de Janssen. Après intervention de la VAR, Périsset transformait la sentence et donnait l’avantage aux Bleues (1-0, 102è). Le score n’évoluera plus, et les Françaises se qualifiaient pour les demi-finales de l’Euro, une première dans leur histoire. Au tour suivant, elles affronteront l’Allemagne tombeuse de l’Autriche (2-0).