Euro 2022 (F) : la France corrige l’Italie (5-1) pour ses débuts

Pour son premier match de l’Euro féminin 2022 ce dimanche, la France n’a fait qu’une bouchée de son adversaire. Les Bleues se sont imposé sur le score 5-1 grâce notamment à un triplé de Grace Geyoro.

Favorite déclarée pour la victoire finale lors de cet Euro 2022, l’équipe féminine de la France a confirmé ses ambitions dans la compétition. Opposées à l’Italie pour leur entrée en lice, les françaises ont écrasé leur adversaire sur le score de 5-1. Les Bleues débutaient la rencontre sur les chapeaux de roue en ouvrant le score dès la 9è minute grâce à Geyoro. Et la première mi-temps, cauchemardesque pour les Italiennes, ne faisait que commencer.

En effet, dans la foulée du premier but, Katoto profitait d’une erreur de Giuliani pour faire le break (2-0, 12e). Bien installée dans le match, la France multipliait les attaques et ça allait payer. Cascarino marquait le troisième but de la partie d’une très belle frappe croisée (3-0, 38e), avant que Grace Geyoro ne s’offre deux autres réalisations (41è, 45è) pour le triplé. Le score à la pause était de 5-0 et le match était déjà plié. En seconde période, l’Italie va réduire le score à la 77è par Piemonte. Score final 5-1.

Grâce à cette victoire, la France prend seule la tête du groupe D, devant l’Islande et la Belgique qui se sont neutralisés plus tôt dans la journée (1-1). Pour leur prochaine sortie, les Bleues seront opposées à la Belgique le 14 juillet prochain, tandis que l’Italie sera aux prises avec l’Islande.