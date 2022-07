Euro 2022 (F): la France confiante avant d’affronter l’Allemagne en demi-finale

L’équipe de France affronte l’Allemagne mercredi en demi-finale de l’Euro féminin 2022. A la veille de ce choc, la sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre et la capitaine Wendie Renard ont assuré que le groupe était très confiant.

Qualifiée en demi-finale de l’Euro féminin 2022, après sa victoire en prolongation (2-1) contre les Pays-Bas, la France sera opposée à l’Allemagne dans le dernier carré. Avant ce choc, le manque d’efficacité des Bleues lors de leur match en quart de finale inquiète grandement. En effet, les Françaises avaient cadré 13 tirs pour marquer au final qu’un seul but.

En conférence de presse ce mardi, la sélectionneuse des Bleues, Corinne Diacre affirme pourtant que son groupe ne s’inquiète pas. « Il n’y a pas de doute. Très sincèrement mes joueuses ne doutent pas. Elles sont confiantes et aussi conscientes de ce qu’elles n’ont pas réussi à faire en termes d’efficacité sur le dernier match. J’ai surtout loué le mental de mon groupe qui a été vraiment exceptionnel sur le quart de finale car elles n’ont pas lâché. […] Il n’y a aucune inquiétude de notre côté et il n’y a pas eu besoin de faire un travail psychologique« , a estimé la technicienne Française.

Présente à cette conférence de presse avec sa sélectionneuse, la capitaine Wendie Renard s’est également exprimée: « Le plus important c’est de gagner et de pouvoir se créer des situations. On ne joue pas contre personne, il y a une gardienne et des défenseures et on a vu qu’il nous manquait très peu de choses. Il faut persister et je suis optimiste. Je continuerai, vous pouvez compter sur moi. Tout le temps que je peux, je mettrais ma tête et tout ce que je peux pour que cela rentre« , a estimé la capitaine tricolore.

“L’important ce n’est pas d’avoir le ballon”

Même si les Françaises se montrent confiantes, la tâche ne s’annonce pas du tout facile. En effet, leur adversaire en demi, l’Allemagne, n’a toujours pas encaissé le moindre but dans cet Euro. Mieux, la Mannschaft a une attaque très efficace, pouvant forcer n’importe quelle défense. Pour Corinne Diacre, la clé du match sera, pour les Bleues, d’ouvrir rapidement le score.

« L’important ce n’est pas d’avoir le ballon ou de ne pas l’avoir. C’est surtout d’être efficaces et on va surtout travailler là-dessus. On a vu des équipes avoir la possession à outrance et si elles ne sont pas efficaces dans les deux surfaces, cela ne sert pas à grand-chose. On ne va pas changer notre plan de jeu, on va essayer de bien finir le match et on va essayer de marquer plus rapidement que sur le dernier match. Et surtout rechercher l’efficacité dans les deux surfaces« , a renchéri Corinne Diacre devant les journalistes.