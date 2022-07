Euro 2022 (F) : la France bat la Belgique et file en quarts de finale

La France est difficilement venue à bout de la Belgique (2-1) ce jeudi, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de l’Euro féminin 2022. Une victoire qui permet aux Bleues d’accéder aux quarts de finale de la compétition.

La deuxième journée de la phase de groupes de l’Euro féminin 2022 prenait fin ce jeudi soir, avec la deuxième rencontre du groupe D. Après sa nette victoire contre l’Italie (5-1) lors de sa première sortie, la France affrontait la Belgique pour tenter de décrocher une place en quarts de finale. Mission accomplie pour les protégées de Corinne Diacre, qui sont venues à bout des Belges sur le score de 2-1.

Les Françaises ouvraient rapidement le score dans la rencontre, par le biais de Kadi Diani, bien servie par Sakina Karchaoui pour pousser le ballon de la tête dans les filets (1-0, 6e). Dominatrices, les Bleues vont pourtant se faire surprendre à quelques minutes de la fin du premier acte, quand Janice Cayman surgissait sur le centre lointain de Wullaert pour permettre à la Belgique de revenir dans la partie (1-1, 37e). Néanmoins, les femmes en bleu réagissaient vite grâce à la tête rageuse de Mbock avant la pause (2-1, 41e).

En deuxième mi-temps, malgré quelques occasions franches des deux côtés, le match prenait fin sur ce score de 2-1. A noter le penalty obtenu et raté par les Bleues en fin de partie. Grâce à cette victoire, les Françaises assurent la première place du groupe D et se qualifient pour les quarts de finale de la compétition. Lors de la dernière journée, la Belgique, l’Islande et l’Italie vont se battre pour obtenir la deuxième place qualificative pour la suite du tournoi.