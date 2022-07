Euro 2022 (F): la Belgique accompagne la France en quarts dans le groupe D

Victorieuse de l’Italie (1-0), lors de la dernière journée de la phase de poules de l’Euro féminin 2022 ce lundi dans le groupe D, la Belgique se hisse en quarts de finale de la compétition. Déjà qualifiée pour le second tour, la France concède le nul contre l’Islande (1-1).

Suite et fin de la dernière journée de la première phase de cet Euro féminin 2022, avec les deux derniers matchs du groupe D. La France ayant déjà assurée sa première place dans ce groupe depuis la levée précédente, la dernière place qualificative pour les quarts de finale se jouait entre l’Italie, l’Islande et la Belgique.

Et ce sont les Belges qui ont finalement décroché leur billet pour la suite de la compétition, en battant la Squadra Azzura sur la plus petite marge (1-0). Tine de Caigny inscrivait l’unique but de la rencontre à la 49è. Un succès qui permet à la Belgique d’accrocher la deuxième place du groupe, synonyme de qualification pour la phase à élimination directe de cet Euro. Lors du tour suivant, les Reds Flames affronteront la Suède.

La France tenue en échec par l’Islande

Dans l’autre rencontre de ce groupe, la France n’a pu mieux faire qu’un match nul contre les Islandaises. Déjà qualifiée pour les quarts et assurée de terminer à la première place de la poule C, les Bleues ouvraient pourtant le score très rapidement en début de match. Quelques instants après le coup d’envoi, Malard, trouvée dans l’axe par Matéo, pouvait lâcher une belle frappe croisée pour ouvrir le score (1-0, 1ère).

Dominatrices durant tout le reste de la partie, les Françaises vont faire preuve d’un grand manque d’efficacité. Elles vont d’ailleurs se faire punir en toute fin de match. Après consultation du VAR, les Islandaises bénéficiaient d’un penalty, transformé par Brynjarsdóttir (1-1, 90e+12). Un nul sans conséquence pour la France, mais qui mettait un terme à l’aventure de l’Islande dans cet Euro. Lors du prochain tour, les Bleues défieront les Pays Bas.

Classement du groupe D

1- France 7 pts

2- Belgique 4 pts

3- Islande 3 pts

4- Italie 1 pts