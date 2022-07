Euro 2022 (F): Corinne Diacre optimiste malgré la défaite de la France en demi-finale

Au micro de TF1, ce mercredi soir, après l’élimination de la France en demi-finale de l’Euro 2022, la sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre reste optimiste pour son équipe dans l’avenir.

C’est fini pour l’équipe de France à l’Euro féminin 2022. Opposées à une solide équipe allemande en demi-finale, les Françaises n’ont pas fait le poids et se sont inclinées sur le score de 2-1. Après cette désillusion, la sélectionneuse, Corinne Diacre, a réagi au micro de TF1. La patronne des Bleues a rendu hommage à l’adversaire, tout en restant confiante pour l’évolution de son équipe.

« On aurait aimé une autre issue, on est tombées sur un adversaire costaud à qui il faut rendre hommage, on n’a pas de regrets, on a tout donné. Il faut continuer à travailler, ce qu’on a fait c’est bien même si ça ne suffit pas aujourd’hui, on voit encore ce qui nous manque par rapport à d’autres nations. Un jour ça viendra pour nous. Les joueuses sont déçues, il faudra rester solidaires”, a expliqué Corinne Diacre.

Un avis partagé par la latérale gauche française, Selma Bacha, qui a également déclaré pour TF1 : « ça s’est pas joué à grand chose, l’essentiel c’est d’avoir tout donné, on y arrivera un jour. Les échecs font partie d’une carrière, on reviendra plus fortes. On évacue, il y a beaucoup de tristesse, on peut se féliciter. On a tout donné, malheureusement c’est comme ça… On a eu le mental, il a manqué un peu d’efficacité, mais cette équipe de France est solidaire. On est fières de nous. Un jour cette équipe de France fera vibrer le monde entier.«

Malgré cette élimination en demi-finale, la France aura fait un beau parcours lors de cet Euro féminin 2022. Les Bleues ont notamment terminé premières de leur groupe. Elles ont ensuite battu les Pays-Bas en quart de finale (1-0, AP) pour se qualifier dans le dernier carré, pour la première fois de leur histoire. Les Françaises auront surtout pêché dans la finition, tout au long de la compétition se montrant, à de nombreuses reprises, maladroites devant les cages adverses. Un défaut à corriger pour enfin atteindre le niveau des meilleures sélections féminines du monde.