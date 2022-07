Eunice Zunon et Ténor rabibochés ? Cette nouvelle vidéo qui confirme leur réconciliation

Eunice Zunon et Tenor de nouveau semble être de nouveau en couple. C’est ce qui pourrait expliquer leur nouvelle retrouvaille en France dont les moments forts ont été partagés sur les réseaux sociaux.

Ce jeudi en début d’après midi, le rappeur camerounais Ténor a publié sur son compte Tiktok une vidéo d’Eunice et lui en toute complicité. Or, il y a deux semaines, le couple avait annoncé sa rupture sur les réseaux sociaux. Mais visiblement, il file le parfait amour à Paris après leur brouille. Une manière certainement d’annoncer à leurs fans et aux internautes leur réconciliation suite aux piques lancées par média interposés sur les réseaux.

On se rappelle que c’est le dimanche 03 juillet 2022 que Eunice a lancé l’alerte de leur séparation. « Si je savais que ce voyage allait changer complètement mes aspirations mes croyances, mon esprit, mon âme, ma vie… Je n’allais peut-être pas avoir le courage de le faire », écrivait Eunice Zunon. Mieux, en réponse à un commentaire d’une internaute elle ajoute : « Lol, sur l’acte de naissance des filles de joies , il est écrit en petit caractère (Madame Ténor). Moi je n’avais pas vu ça , je me suis jetée dedans».

Ténor confirme la rupture

Alors que les internautes leur demandaient d’essayer de régler les choses, les deux célébrités ont indiqué que c’était vraiment fini entre eux. « Je ne peux pas avoir honte d’avoir aimé. Quand c’est fini, il faut que chacun avance et assume ses responsabilité au lieu de vouloir retourner la situation », a mis en storie Messenger Eunice en faisant allusion aux dernières publications de Ténor sur sa page Facebook.

Ce même dimanche, se sentant visiblement indexer, Ténor a alors pris la parole pour mettre fin aux supputations : « Ténice, c’est fini malheureusement », peut on lire sur la page de l’artiste camerounais en légende d’une publication d’Eunice Zunon.