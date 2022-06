Etudes: le célibat est dangereux pour la santé de l’Homme

Le célibat fait partie des phases de la vie, par lesquelles tous les Hommes passent. Pour d’aucuns, il est bénéfique. Mais à en croire une récente étude, cette phase peut s’avérer dangereux pour la santé, surtout pour la gent masculine.

Le célibat est l’état légal d’une personne qui est en âge de vivre en couple ou de se marier, mais qui n’a pas de conjoint dans sa vie sentimentale ou sexuelle. Il peut aussi inclure, les personnes mariées (séparées ou non) et les divorcés qui ne cohabitent pas avec un conjoint, les veufs et veuves.

Le célibat est-il dangereux pour la santé ?

Selon les résultats d’une recherche effectuée par Anne Vingggaard Christensen, une chercheuse danoise sur des malades ayant subi une opération du cœur, ceux et celles qui sont célibataires ont moins de chance de survivre durant l’année qui suit leur opération du cœur (pour divers motifs). Anne Vingggaard Christensen a poursuivi en établissant également que les hommes célibataires étaient plus « à risques » que les femmes.

Pourquoi les hommes célibataires sont plus en danger que les femmes ?

A cette question, la chercheuse a trouvé des explications beaucoup d’ordre sociologique. Pour cette dernière, les hommes sont par nature plus susceptibles de se reposer sur leur moitié lorsqu’ils sont souffrants. Cela corrobore le fameux mythe de l’homme malade qui se plaint et retombe en enfance.

Alors que c’est tout le contraire chez les femmes. En effet, les femmes supporteraient beaucoup plus facilement la maladie, la douleur et les contraintes physiques. Biologiquement et sociologiquement, elles sont plus fortes que les hommes. Elles s’occupent plus d’elles-mêmes lorsqu’elles sont souffrantes.

En conclusion, le célibat, dans les deux cas est un facteur aggravant qui met souvent en péril la rémission des patients après une opération lourde, ou une maladie grave.