Etude : 06 choses qui attirent les moustiques dans une maison

Les moustiques sont des insectes qui envahissent et gênent. Pour les éviter, il faut commencer par chasser de sa maison les choses qui les attirent, selon une étude.

Les moustiques seraient attirés par plusieurs attractifs. Selon une recherche menée par l’institut américain Smithsonian, les moustiques seraient sensibles à certains facteurs qui les pousseraient à piquer certaines personnes plus que d’autres. Découvrez les dans cet article.

Le CO2 de notre respiration

Pour faire une analogie, c’est un peu comme quand vous marchez dans la rue et que vous sentez une bonne odeur de pain et de pâtisserie. Vous savez alors qu’une boulangerie est à proximité et que ça tombe plutôt bien étant donné que vous casseriez bien la croûte ! Pour les moustiques, c’est le CO2 que nous produisons en respirant qui leur fait cet effet. Ils peuvent même le repérer jusqu’à trente mètres de distance. Bien sûr, arrêter de respirer n’est pas une option. Toutefois, vous pouvez brouiller les pistes avec des bougies antimoustiques maison à la citronnelle ou à l’eucalyptus citronné. Un ventilateur dans la pièce peut aussi gêner leur venue et agir comme un bon répulsif.

Les odeurs

Celles-ci sont des composés aromatiques présents dans la sueur ou fabriqués par des bactéries (odeurs de pieds, de chaussettes). Certaines molécules ont été bien identifiées et sont vendues comme attractifs pour les pièges, comme le BG Sweetscent, l’Octenol, et le Lurex 3.

La sueur contient de très nombreuses molécules. Nous ne sommes pas égaux de ce côté-là, on parle fréquemment dans le langage courant de peau à moustiques, certains se font effectivement beaucoup plus attaquer que d’autres et dans un couple ce n’est pas toujours Madame !

Être enceintes, sportifs ou amateurs de bière

Nous ne sommes pas tous égaux face aux moustiques. Certaines personnes constituent ainsi des victimes toutes désignées. En plus de limiter la bière, pensez à appliquer un répulsif naturel fait maison aux huiles essentielles. Ces dernières étant déconseillées aux femmes enceintes et allaitantes, il vous faudra trouver en pharmacie une formule adaptée. Par ailleurs, ici aussi, on peut avoir recours à une bougie anti-moustique et se protéger avec le souffle du ventilateur. À ces solutions s’ajoutent aussi les plantes répulsives, à garder sur la table de repas ou dans une jardinière à la fenêtre de la chambre.

Certaines couleurs

Une étude a récemment démontré que les moustiques préfèrent le cyan, le noir, l’orange et le rouge (ce dernier étant présent naturellement dans tous les tons de peau). A contrario, ils sont peu attirés par le vert, le violet, le bleu et le blanc. Vous pouvez donc garder ces considérations en tête au moment de choisir vos vêtements. Les couleurs claires sont aussi généralement une bonne option.

L’eau stagnante

Les eaux stagnantes dans les gamelles d’eau des animaux, les coupelles des plantes mal vidées après une pluie ou un arrosage, les bassins, verre d’eau sur la table de nuit, etc. sont très prisées par les moustiques femelles qui les utilisent pour pondre leurs œufs. Il est à ce titre très important de veiller à supprimer un maximum l’eau stagnante dans la maison et le jardin. Et quand ce n’est pas possible (on ne va pas priver le chien ou le chat de son eau après tout !), une moustiquaire peut prendre le relais tout comme des plantes répulsives aux fenêtres pour faire barrière. Pensez aussi à installer les sources d’eau extérieures (piscine, abreuvoirs, etc.) loin de la maison pour éviter d’attirer les insectes piqueurs à l’intérieur. Notez toutefois que les eaux mouvantes n’attirent pas les moustiques. Votre jacuzzi et votre fontaine ne craignent donc rien.

La lumière

Comme beaucoup d’autres insectes, les moustiques raffolent de la lumière. Cela constitue d’ailleurs l’une des meilleures astuces à exploiter pour les débusquer lorsqu’on les entend dans la chambre et que l’on n’arrive pas à les retrouver. Mieux vaut donc éviter de laisser la lumière allumée si la fenêtre est ouverte, notamment jusqu’au début de soirée.