Etouffé par la CEDEAO et l’Occident, le Mali renforce sa coopération avec l’Iran

L’Iran et le Mali tentent de renforcer leurs liens de coopération dans plusieurs domaines dont l’éducation, la santé, les technologies modernes, l’élevage du bétail et l’énergie. C’est ce qui a fait l’objet de la rencontre entre les chefs de la diplomatie des deux pays.

Le ministre des affaires étrangères du Mali Abdoulaye Diop, a tenu une réunion de travail dimanche avec son homologue iranien Hossein Amirabdollahian dans la capitale de l’Iran. Les deux personnalités ont discuté du renforcement de leurs relations et de questions d’importance bilatérale ainsi que de questions régionales et internationales.

Ils ont convenu d’élaborer une feuille de route pour élargir la coopération dans différents domaines d’intérêt que sont entre autres, l’éducation, la santé, les technologies modernes, l’élevage du bétail et l’énergie. Aussi, les deux chefs de diplomatie ont échangé sur différentes questions, notamment les relations bilatérales, régionales et internationales.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné la volonté sérieuse du gouvernement iranien d’élargir de manière globale les relations et les interactions avec le Mali dans tous les domaines. Le ministre malien des Affaires étrangères a pour sa part remercié Amirabdollahian pour son hospitalité et exprimé la volonté du Mali de renforcer les relations bilatérales, commerciales et économiques en particulier.

Ces échanges interviennent alors que le Mali est asphyxié économiquement par les sanctions de la CEDEAO et de la communauté internationale après que le gouvernement de la transition a reporté les élections qui devraient avoir lieu en février. Depuis, le pays est dans une offensive diplomatique pour tenter de palier à ce déficit en attendant de rétablir le dialogue avec ses partenaires.