Éthiopie : le Premier ministre reçoit le président turc à Addis-Abeba

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a effectué une escale à Addis‑Abeba le mardi 17 février 2026, marquant son retour en Éthiopie après une absence de onze ans.

Au cours de cette visite, il s’est entretenu avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Les deux dirigeants ont paraphé deux accords qualifiés d’« majeurs » dans le domaine économique.

Ces textes visent, selon les délégations, à relancer et à renforcer les liens entre Ankara et Addis‑Abeba, en mettant l’accent sur la coopération dans les domaines commerciaux et sur des volets relatifs à la sécurité.

Ce rapprochement intervient alors que la région est marquée par de fortes tensions entre l’Éthiopie et l’Érythrée, un contexte susceptible d’influer sur la mise en œuvre des engagements pris.

Accords signés et enjeux régionaux

Les conventions signées prévoient de créer des cadres de collaboration économique et de faciliter des partenariats bilatéraux ; elles devraient également ouvrir la voie à des projets communs et à une intensification des échanges commerciaux entre les deux pays.

Pour Ankara, cette visite et ces engagements s’inscrivent dans une dynamique d’accroissement de son influence en Afrique de l’Est. Pour Addis‑Abeba, il s’agit d’un signal fort en faveur d’un renforcement des investissements étrangers et d’un soutien extérieur sur des questions de sécurité, malgré les tensions persistantes avec Asmara.