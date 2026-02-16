Benin Web TV
Éthiopie : le gouvernement fédéral dénonce une entente entre rebelles amhara et tigréens

La situation dans le nord de l’Éthiopie se détériore, avec une montée des tensions dans la région du Tigré et un recul des forces fédérales dans la région d’Amhara.

La situation dans le nord de l’Éthiopie se détériore, avec une montée des tensions dans la région du Tigré et un recul des forces fédérales dans la région d’Amhara.

Les combattants locaux d’Amhara, connus sous le nom de Fano, sont engagés dans un conflit contre le gouvernement depuis trois ans. Ces groupes reprennent des positions et affichent des gains territoriaux récents.

Plusieurs localités d’importance ont été reconquises par ces forces, parmi lesquelles Debre Tabor, située à environ cent kilomètres de la capitale régionale. La ville a été la cible de frappes de drones à plusieurs reprises au cours de la semaine dernière.

