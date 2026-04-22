Éthiopie : Air Côte d’Ivoire envoie sa 3e promotion Ab initio pour 19 mois de formation

Air Côte d’Ivoire a annoncé, le 20 avril 2026, le départ vers Addis‑Abeba des stagiaires de la 3e promotion de son programme Ab initio : 32 élèves pilotes et mécaniciens engagés dans une phase pratique de 19 mois destinée à compléter une formation initiale dispensée en Côte d’Ivoire.

Lancée en novembre 2025, cette troisième cohorte suit un cursus étalé sur 24 mois. Après cinq mois de formation théorique et académique à Yamoussoukro, les apprenants ont été envoyés en Éthiopie pour poursuivre un enseignement intensif axé sur la pratique opérationnelle. La compagnie nationale précise que cette étape correspond au passage de la préparation en salle de cours à une immersion technique au sein d’infrastructures partenaires reconnues sur le continent.

Selon le communiqué de la compagnie, le programme vise à développer des compétences locales de pilotage et de maintenance aéronautique conformes aux standards internationaux. Air Côte d’Ivoire présente cet investissement comme un moyen d’augmenter le nombre de techniciens et de pilotes formés au niveau national et d’accompagner le développement de sa flotte.

Organisation de la formation et objectifs opérationnels

La partie pratique à Addis‑Abeba doit permettre aux stagiaires d’acquérir des savoir‑faire techniques et des réflexes opérationnels en situation réelle. Pour les pilotes en formation, il s’agit de traduire les acquis théoriques en heures de vol encadrées ; pour les mécaniciens, de consolider la maîtrise des procédures de maintenance et d’entretien sous supervision. La compagnie indique que les enseignements se dérouleront au sein d’installations adaptées et encadrées par des formateurs expérimentés.

La sélection des 32 candidats, mentionne Air Côte d’Ivoire, s’est faite sur des critères professionnels afin de constituer une promotion capable de suivre un rythme intensif. Le schéma pédagogique prévoit une alternance entre sessions pratiques sur appareils et modules de remise à niveau théoriques afin d’assurer la cohérence des compétences développées tout au long du cursus.

Air Côte d’Ivoire souligne également la coopération avec des partenaires techniques établis en Éthiopie, sans pour autant dévoiler les noms des institutions impliquées. L’ambition affichée par la compagnie est de disposer d’un vivier national de personnels qualifiés pour soutenir l’exploitation et l’extension de ses lignes et de sa flotte, tout en renforçant la position d’Abidjan en tant que plateforme régionale de transport aérien.