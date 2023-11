Ethiopian Airlines commande 31 avions Boeing

- Publicité-

L’avionneur américain Boeing célèbre une nouvelle commande émanant d’Ethiopian Airlines au salon aéronautique de Dubaï. La compagnie africaine acquiert 20 Boeing 737-8 et 11 Boeing 787-9, avec une option pour 36 avions supplémentaires.

Le deuxième jour du salon aéronautique de Dubaï a été marqué par l’annonce d’une importante commande de 31 avions Boeing par Ethiopian Airlines. La compagnie aérienne a confirmé l’acquisition de 20 exemplaires du Boeing 737-8 et 11 du Boeing 787-9, tout en laissant la possibilité d’ajouter 36 avions supplémentaires à sa flotte.

Le PDG d’Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a expliqué lors de la conférence de presse organisée pour la circonstance, que cette commande vise à « étendre notre réseau et soutenir notre croissance ». Malgré le crash tragique du Boeing 737 MAX en 2019, qui avait conduit à l’immobilisation au sol de ces avions dans le monde entier, la compagnie aérienne éthiopienne exprime sa confiance renouvelée pour ce modèle. « Nous avons contrôlé et confirmé que le défaut de conception de cet avion avait été entièrement corrigé par Boeing, et nous avons de nouveau confiance en cet avion. », a ajouté Mesfin Tasew.

Boeing a qualifié cet accord d' »historique », décrivant la transaction comme « le plus grand achat d’avions Boeing de l’histoire de l’Afrique ». Bien que le prix de vente réel n’ait pas été divulgué, au prix catalogue, la commande représente une transaction de plus de 5,6 milliards de dollars.