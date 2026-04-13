États-Unis : un juge fédéral rejette la plainte en diffamation de Donald Trump contre le Wall Street Journal

Un juge fédéral de Miami a rejeté lundi la plainte en diffamation que Donald Trump avait déposée contre le Wall Street Journal à propos d’un article l’impliquant dans l’envoi, en 2003, d’une lettre à caractère sexuel adressée à Jeffrey Epstein, tout en lui laissant la possibilité de soumettre une plainte amendée d’ici au 27 avril.

Le milliardaire et ancien président avait saisi la justice en juillet, réclamant des dommages et intérêts substantiels après la publication d’un article qui attribuait cette lettre à son auteur présumé ; il a réfuté catégoriquement cette allégation. Le Wall Street Journal avait demandé le rejet pur et simple de la procédure.

Le magistrat Darrin Gayles a donné raison au quotidien en estimant que le plaignant n’avait pas établi la « malveillance » requise pour une action en diffamation visant une personnalité publique. Le juge a toutefois accordé un délai pour que M. Trump puisse reformuler ses griefs.

Un porte-parole de l’équipe juridique de Donald Trump a indiqué que la plainte serait amendée. En septembre, une démarche similaire intentée contre le New York Times avait également été rejetée dans sa forme initiale avant d’être retouchée par le plaignant.

Ancien membre de la même sphère mondaine que Jeffrey Epstein à New York et en Floride, Donald Trump assure avoir rompu les liens avec lui avant que celui-ci ne soit visé par des poursuites pour agissements sexuels. Jeffrey Epstein a été retrouvé pendu dans sa cellule à New York le 10 août 2019, événement qui a alimenté de nombreuses théories du complot, et le ministère de la Justice a publié le 30 janvier plus de trois millions de pages du dossier, en vertu d’une loi adoptée par le Congrès en novembre