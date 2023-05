États-Unis: renforcement de l’aide militaire à l’Ukraine avec 1,2 milliard de dollars

- Publicité-

Le Pentagone a annoncé ce mardi 9 mai que les États-Unis allaient fournir une nouvelle aide militaire à l’Ukraine d’un montant de 1,2 milliard de dollars. Cette aide vise à renforcer la défense aérienne de l’Ukraine face à la Russie, dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays.

Soutiens de l’Ukraine depuis l’offensive russe, les Etats-Unis ont décidé de débourser un nouveau montant estimé 1,2 milliard de dollars pour renforcer leur aide militaire à l’Ukraine.

Selon un communiqué du Pentagone, cette aide reflète la « détermination des États-Unis à continuer à soutenir l’Ukraine en lui procurant des ressources cruciales à court terme comme des systèmes de défense aérienne et des munitions ». Cette aide permettra également à l’Ukraine de renforcer sa capacité à se défendre « à plus long terme ».

Cette annonce intervient alors que les États-Unis et leurs alliés européens ont exprimé leur inquiétude quant aux mouvements de troupes russes près de la frontière ukrainienne. Les tensions entre l’Ukraine et la Russie ont également été ravivées par l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et le conflit dans l’est de l’Ukraine entre l’armée ukrainienne et des séparatistes pro-russes.

Le renforcement de l’aide militaire des États-Unis à l’Ukraine est donc une mesure qui s’inscrit dans un contexte géopolitique tendu, et qui vise à soutenir la souveraineté de l’Ukraine face à la Russie.