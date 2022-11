Etats-Unis : les Républicains reprennent, in extremis, la majorité à la Chambre des représentants

Les républicains ont repris le contrôle de la Chambre des représentants, selon des médias américains, au terme des élections de mi-mandat. Cela leur donne un pouvoir de blocage sur la politique de Joe Biden jusqu’en 2024 et entraîne une division du Congrès.

Les Républicains ont réussi à reprendre la majorité à la Chambre des représentants du Congrès aux États-Unis, après avoir obtenu le 218e siège nécessaire pour l’obtention de la majorité. La faible majorité des républicains à la Chambre des représentants était bien en deçà de ce que le parti avait espéré, mais tout de même suffisante pour s’opposer au président Joe Biden et à sa politique.

La chaîne américaine d’information CNN a prévu une victoire des Républicains avec au moins de 218 sièges sur les 435 que compte la Chambre des représentants. Le Congrès américain traverse une nette division politique, dans la mesure où les Républicains contrôlant la Chambre des représentants, alors que les Démocrates contrôlent le Sénat.

Les Républicains ont remporté la majorité à la Chambre des représentants, un jour seulement après l’annonce de la candidature de l’ancien président Donald Trump aux prochaines élections présidentielles de 2024. Le président Joe Biden a, pour sa part, félicité le chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, pour la victoire de son parti, et déclaré : « Je vais travailler avec quiconque (Républicains ou Démocrates) prêt à œuvrer avec moi pour agir ».

Biden avait déclaré, sur Twitter, que les élections de mi-mandat tenues la semaine dernière ont montré « la force et la résilience de la démocratie américaine en action […]. Le peuple américain a prouvé une fois de plus que la démocratie est ce que nous sommes ». Kevin McCarthy a, pour sa part, déclaré dans un tweet : “Les Américains sont prêts pour une nouvelle direction et les Républicains de la Chambre sont prêts à agir“.