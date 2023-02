États-Unis: le FBI procède à une perquisition au domicile de Joe Biden

Le FBI effectue une perquisition au domicile du président Joe Biden à Rehoboth Beach, dans le Delaware, mercredi, alors que l’enquête de l’avocat spécial sur sa gestion des documents classifiés commence sérieusement.

Le ministère de la Justice enquête sur la découverte de documents classifiés dans un bureau privé à Washington, D.C., que M. Biden avait utilisé en tant que simple citoyen, et dans sa résidence de Wilmington, Delaware. L’avocat de M. Biden, Bob Bauer, a déclaré dans un communiqué : « Aujourd’hui, avec le soutien et la coopération totale du président, le DOJ effectue une perquisition planifiée à son domicile de Rehoboth, dans le Delaware. »

« Selon les procédures standard du DOJ, dans l’intérêt de la sécurité et de l’intégrité opérationnelles, il a cherché à faire ce travail sans avis public préalable, et nous avons accepté de coopérer », a déclaré Bauer. « La recherche d’aujourd’hui est une étape supplémentaire dans un processus approfondi et opportun du DOJ que nous continuerons à soutenir pleinement et à faciliter. Nous aurons de plus amples informations à la fin de la recherche d’aujourd’hui », a déclaré Mme Bauer.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC. La perquisition du FBI à Rehoboth marque la troisième occasion connue où des agents fédéraux ont fouillé des propriétés associées à Biden pour y rechercher des documents classifiés.

