États-Unis : Joe Biden dit prier pour Jimmy Carter, l’ex-président en soins palliatifs

Les proches de Jimmy Carter ont annoncé ce samedi que le 39e président des Etats-Unis avait décidé de recevoir ses soins palliatifs à domicile. Beaucoup d’Américains, dont Joe Biden, l’actuel locataire de la Maison Blanche, disent prier pour l’ancien président âgé de 98 ans.

Joe Biden envoie « des prières et de l’amour » à Jimmy Carter, 98 ans, et à sa famille alors que l’ancien président est placé en soins palliatifs : « Puissiez-vous continuer votre voyage avec grâce et dignité ». Des dizaines de personnes ont fait le pèlerinage dimanche au Centre Carter d’Atlanta, alors que des prières et des souvenirs de l’héritage de l’ancien président Jimmy Carter étaient offerts dans sa petite église baptiste de Plains, en Géorgie, un jour après son entrée en soins palliatifs.

L’ancien président des États-Unis Jimmy Carter, 98 ans, est en « soins palliatifs » chez lui, où il souhaite « passer le temps qu’il lui reste » après une série d’hospitalisations, a indiqué sa fondation samedi 18 février. Il est le plus vieux président américain encore en vie. « La famille Carter souhaite préserver son intimité pendant cette période et est reconnaissante de l’intérêt manifesté par ses nombreux supporters », a indiqué la fondation dans un communiqué.

Son petit fils, Jason Carter, a indiqué avoir vu ses « deux grands-parents hier ». « Ils sont en paix, et comme toujours, leur maison est pleine d’amour », a indiqué l’ancien élu de Géorgie sur Twitter.

I saw both of my grandparents yesterday. They are at peace and—as always—their home is full of love. Thank you all for your kind words https://t.co/9rhG61sZEV