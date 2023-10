Etats-Unis: 05 morts dans une fusillade sur le campus de l’université Morgan State

Cinq personnes ont été blessées par balles lors d’une fusillade qui a éclaté mardi soir sur le campus de l’université Morgan State à Baltimore, suscitant l’inquiétude dans cette ville de la côte est des États-Unis.

Mardi soir, une fusillade a éclaté sur le campus de l’université Morgan State à Baltimore, Maryland. Selon les autorités locales, cinq personnes ont été touchées par des tirs. L’incident s’est produit vers 21h25, heure locale.

Richard Worley, le commissaire de police de Baltimore, a confirmé la fusillade lors d’une déclaration à la presse. Les victimes ont été transportées dans des établissements de santé locaux pour recevoir des soins médicaux. La gravité de leurs blessures n’a pas été immédiatement divulguée.

La police de Baltimore a rapidement réagi en se rendant sur les lieux de la fusillade et en lançant une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’incident. Les motifs de la fusillade et les détails concernant le ou les tireurs n’ont pas encore été communiqués au public.

L’université Morgan State, qui compte plus de 7 000 étudiants, a immédiatement réagi en informant sa communauté universitaire et en prenant des mesures pour assurer la sécurité sur le campus. Les autorités universitaires ont encouragé les étudiants et le personnel à rester vigilants et à coopérer pleinement avec les forces de l’ordre.