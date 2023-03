La première ministre libérale estonienne Kaja Kallas a remporté les élections législatives avec succès grâce à sa position ferme en faveur de l’Ukraine depuis l’invasion russe de février 2022.

Les élections législatives estoniennes de 2023 ont été marquées par une participation record, avec plus de 70 % des électeurs se rendant aux urnes pour choisir leur nouveau gouvernement. Les résultats ont été une victoire éclatante pour la première ministre libérale Kaja Kallas, qui a obtenu une majorité confortable au Parlement.

Kallas a été saluée pour sa position ferme en faveur de l’Ukraine depuis l’invasion russe de février 2022. Elle a immédiatement condamné l’agression russe et a exprimé son soutien à l’Ukraine en tant que pays souverain et indépendant. Sa position a été très appréciée par les électeurs estoniens, qui ont vu en elle une leader forte et courageuse qui prend des décisions difficiles en temps de crise.

Cependant, de nombreux électeurs russophones se sont abstenus ou ont soutenu des candidats prorusses, estimant que la position de Kallas envers la Russie était trop hostile. Certains ont également exprimé leur préoccupation quant à l’impact économique des sanctions imposées à la Russie. Malgré cela, le soutien massif de Kallas à l’Ukraine a permis à son parti de remporter la majorité des sièges au Parlement.

En remportant les élections législatives estoniennes, Kaja Kallas a prouvé que sa position ferme en faveur de l’Ukraine était populaire auprès de la majorité des électeurs estoniens. Cependant, l’élection a également mis en évidence les divisions persistantes au sein de la société estonienne entre les électeurs russophones et non russophones. Il reste à voir comment Kallas gérera ces divisions à l’avenir.