Estelle Lefébure révèle qu’elle ne se nettoie pas le visage au réveil

Estelle Lefébure, l’ancienne mannequin devenue icône de beauté à 60 ans, surprend en revendiquant une méthode à contre-courant des habitudes de soins du visage très répandues aujourd’hui. Dans une interview accordée à Madame Figaro, elle révèle qu’elle ne nettoie pas sa peau le matin, laissant ainsi son visage « respirer » après une nuit de sommeil. Cette approche minimaliste se démarque nettement des routines matinales multi-étapes plébiscitées sur les réseaux sociaux, mettant en avant un soin plus respectueux et naturel de la peau. Égérie de la marque Mixa depuis près de trois décennies, Estelle Lefébure s’appuie sur une discipline rigoureuse en matière de soins nocturnes, d’alimentation équilibrée et d’activité physique régulière, contribuant à une apparence visiblement jeune et éclatante.

Selon l’ex-top model, la beauté ne s’improvise pas, surtout dès le réveil, où il est préférable de permettre à la peau de se régénérer sans l’agresser avec des nettoyants ou autres produits. En effet, elle insiste sur l’importance du démaquillage systématique et soigneux le soir, suivi de l’application d’un toner et d’une crème hydratante adaptée, même en l’absence de maquillage. Cette étape, pratiquée avec rigueur chaque soir, nettoie et prépare la peau à se réparer pendant la nuit, moment propice à la régénération cellulaire.

Le matin, nul besoin selon elle de recourir à un nettoyage agressif qui enlèverait les huiles naturelles indispensables à la barrière cutanée. Ce choix d’une routine allégée cadre parfaitement avec sa philosophie générale, qui privilégie la légèreté non seulement dans les soins mais aussi dans le maquillage. Ayant été habituée aux exigences des podiums internationaux, elle applique la règle élémentaire de ne jamais maquiller intensément les yeux et la bouche simultanément, optant plutôt pour une esthétique sobre et épurée.

Une routine globale alliant soins stricts, alimentation saine et bien-être physique

Estelle Lefébure explique que son rapport à la beauté s’étend bien au-delà des soins quotidiens. L’alimentation joue un rôle primordial dans son maintien d’une peau saine et rayonnante. Elle déclare avoir adopté une relation apaisée avec la nourriture, résultat d’une longue prise de conscience du lien étroit entre ce que l’on mange et l’apparence de la peau. Ce savoir, fruit d’expériences personnelles et professionnelles, est d’ailleurs détaillé dans son dernier ouvrage Mes meilleures recettes bien-être, paru aux éditions Flammarion en mai. Ce livre fait suite à son précédent essai Accueillir le temps qui passe, dans lequel elle aborde l’acceptation positive du vieillissement.

Outre une routine beauté soigneusement étudiée, le mouvement physique fait partie intégrante de son équilibre. Parmi ses nombreuses activités sportives – équitation, plongée, tennis, Pilates Reformer – la marche en forêt occupe une place particulière. Estelle Lefébure décrit cette pratique comme une forme de méditation active et apaisante, lui permettant de se reconnecter à la nature dans un cadre apaisant loin de l’agitation urbaine. Ce contact avec l’environnement naturel est devenu essentiel dans sa quête de bien-être, contribuant à son dynamisme physique et mental.

Interrogée sur son rapport à l’âge, l’ancienne égérie différencie l’âge biologique de l’âge ressenti, précisant que le simple chiffre ne reflète pas ce qu’elle éprouve intérieurement. Cette pensée s’accompagne d’une vigilance sensée à l’écoute du corps, sans pour autant s’y soumettre aveuglément.

Le souci du détail et du respect du corps semble d’ailleurs transmis à ses filles, nées de son mariage avec David Hallyday. Elles manifestent une attention accrue aux produits cosmétiques qu’elles utilisent, scrutant attentivement les ingrédients pour privilégier des compositions plus naturelles ou mieux adaptées. Ce soin dans le choix des cosmétiques est perçu par la mère comme un héritage intangible mais fondamental, lié à la confiance en soi et à l’estime personnelle, valeurs qu’elle entend leur transmettre pleinement.