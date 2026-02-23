Estelle de Suède complice avec son petit frère Oscar, la princesse a bien grandi

Lundi 23 février, le Palais royal a publié sur son compte Instagram plusieurs photographies de la princesse Estelle à l’occasion de son 14e anniversaire.

Sur le premier cliché diffusé, la princesse est assise sur un fauteuil, les cheveux attachés en queue-de-cheval et le visage souriant. Sa tenue se compose d’un tee-shirt bleu clair et d’un jean brut ; elle porte également un collier en argent en forme de cœur et un bracelet de perles.

Une seconde image montre Estelle aux côtés de son frère cadet, Oscar, âgé de neuf ans, dont la ressemblance avec elle est nette. En légende, le Palais a publié un simple souhait adressé à la jeune fille et, l’an passé, une photographie d’Estelle assise sur une chaise, vêtue d’un ensemble beige, avait déjà été partagée pour son treizième anniversaire.

Estelle de Suède : présence aux Jeux olympiques d’hiver 2026