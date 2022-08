Est de la RDC: 06 combattants ADF tués et des armes récupérées par l’armée

L’armée congolaise a annoncé avoir neutralisé 06 combattants terroristes dans la journée du mardi 30 août 2022. L’offensive a eu lieu en Ituri, dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC).

Des combattants d’Allied Democratic Forces(ADF), ont été pris au dépourvu, mardi, par l’armée congolaise. L’offensive qui a été lancée dans l’après-midi, en Ituri, a permis à l’armée congolaise de neutraliser au moins 06 combattants ADF.

Lors de ce combat, les assaillants ont aussi abandonné « une fillette âgée de 05 ans », avant de prendre la fuite vers la carrière de Kotakoli, a déclaré le capitaine Anthony Mualushayi, porte-parole des opérations Sokola 1.

Cette opération de l’armée congolaise est perçue comme une réplique aux attaques meurtrières des groupes armées entre les provinces de Nord-Kivu et de l’Ituri, qui ont fait au moins 30 morts.

L’Est de la RDC est toujours en proie aux attaques des groupes armés. Les plus actifs sont les rebelles du M23, les ADF, les miliciens Maï-Maï et Codeco. L’armée débordée, sera épaulée par une force régionale qui sera déployée en conformité avec la décision des dirigeants des pays de l’Est de l’Afrique. Dans ce cadre, plusieurs pays sont d’ores et déjà prêts pour le déploiement de leur troupe en RDC.