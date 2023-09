Espagne: plusieurs joueurs du Real Madrid arrêtés par la police

Jeudi dernier, au centre d’entraînement de Valdebebas, le fief du Real Madrid, plusieurs joueurs du club ont été confrontés à une désagréable surprise.

Malgré l’absence de membres de l’équipe première impliqués dans cette situation, le club madrilène a réagi avec diligence. Comme l’a rapporté El Confidencial, quatre joueurs du Real Madrid ont été appréhendés à Valdebebas alors qu’ils se préparaient à rejoindre le reste de l’équipe pour l’entraînement.

D’après les premières informations divulguées, il s’agissait de trois joueurs issus de l’équipe réserve, le Real Madrid C, ainsi que d’un joueur du Castilla. Ils ont été convoqués pour être entendus dans le cadre d’une enquête ouverte par la Guardia Civil espagnole. Pour le moment, aucune procédure judiciaire n’a été enclenchée dans cette affaire.

Le dossier semble être lié à une présumée divulgation de contenus à caractère sexuel, en l’occurrence une vidéo impliquant les quatre individus et une mineure de 16 ans, qui aurait été enregistrée et diffusée à d’autres personnes. Le point de départ de cette affaire remonte à une plainte déposée par la mère de la jeune fille le 6 septembre dernier.

Après leur arrestation à Valdebebas, les personnes impliquées ont été relâchées après avoir été entendues, cependant, les enquêteurs ont saisi leurs téléphones portables en vue d’analyses plus approfondies pour déterminer s’il existe d’autres personnes impliquées.

Le Real Madrid a rapidement réagi par le biais d’un communiqué, affirmant que le club prendrait des mesures appropriées une fois qu’il aurait tous les détails de cette affaire. « Le Real Madrid informe qu’il a appris qu’un joueur du Castilla et trois joueurs du Real Madrid C ont fait des déclarations à la Guardia Civil dans le cadre d’une plainte concernant la diffusion présumée d’une vidéo privée via WhatsApp. Lorsque le club aura une connaissance détaillée des faits, il prendra les mesures appropriées« , peut-on lire dans la note du club merengue. Affaire à suivre…..

