Espagne: Luis de la Fuente dévoile sa première liste depuis le sacre mondial

Quelques semaines après son sacre au Mondial 2026, l’Espagne reprend du service avec une première liste marquée par quatre changements. Luis de la Fuente a notamment rappelé Dean Huijsen et Fermín López, tandis que le jeune attaquant Roberto Fernández connaît sa première convocation.

Les champions du monde sont de retour. Luis de la Fuente a dévoilé ce vendredi sa première liste depuis le triomphe de l’Espagne au Mondial 2026, avec 26 joueurs retenus pour les quatre premiers rendez-vous de la Ligue des Nations. La Roja débutera sa campagne le 26 septembre à Wembley face à l’Angleterre, avant de recevoir la Croatie à Séville le 29 septembre et la République tchèque à Oviedo le 3 octobre. Elle retrouvera ensuite la Croatie à Split, le 6 octobre.

Le sélectionneur espagnol a choisi de conserver l’ossature qui lui a permis de décrocher le titre mondial, tout en procédant à quelques ajustements. Marcos Llorente n’apparaît plus dans le groupe après avoir annoncé sa retraite internationale. Gavi est également absent de cette première convocation, tout comme Borja Iglesias. Le gardien Joan García manque lui aussi à l’appel en raison d’une blessure.

Huijsen et Fermín retrouvent la Roja

Parmi les principales nouveautés, Dean Huijsen effectue son retour. Le défenseur du Real Madrid n’avait pas été retenu pour la Coupe du monde, mais ses prestations en ce début de saison lui ont permis de retrouver la sélection. Fermín López est également de retour après avoir manqué le Mondial.

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Pour pallier l’absence de Joan García, De la Fuente a fait appel à Josep Martínez. Le portier de l’Inter Milan s’offre ainsi une première convocation avec la sélection A. L’autre grande nouveauté concerne Roberto Fernández. L’attaquant de l’Espanyol, auteur de six buts depuis le début de la saison, découvre à son tour le groupe espagnol après avoir évolué avec les Espoirs. Pour le reste, De la Fuente s’appuie sur ses cadres, parmi lesquels Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams et Ferran Torres.

La liste complète:

Gardiens : Unai Simón (Athletic), Raya (Arsenal), Josep Martínez (Inter).

Défenseurs : Pedro Porro (Tottenham), Eric García (FC Barcelone), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Cubarsí (FC Barcelone), Huijsen (Real Madrid), Laporte (Athletic), Cucurella (Real Madrid), Grimaldo (Atlético de Madrid).

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Milieux : Rodri (FC Barcelone), Pedri (FC Barcelone), Fabián Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Zubimendi (Arsenal), Olmo (FC Barcelone), Fermín (FC Barcelone).

Attaquants : Lamine Yamal (FC Barcelone), Ferran Torres (PSG), Nico Williams (Athletic), Víctor Muñoz (Liverpool), Baena (Atlético de Madrid), Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremy Pino (Crystal Palace), Roberto Fernández (Espanyol)