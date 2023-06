Espagne: le sélectionneur Luis de la Fuente se plaint d’avoir été traité de « chauve »

En marge des célébrations du titre gagné en Ligue des nations, le sélectionneur de l’Espagne a été traité de “chauve” selon ses dires. Il regrette cela, s’interrogeant sur ce qui serait passé si quelqu’un avait crié “le noir”.

Après la victoire de l’Espagne en finale de la Ligue des Nations contre la Croatie (0-0, 5-4 aux tirs au but) à Rotterdam, certains supporters ont insulté le sélectionneur Luis de La Fuente en le traitant de « chauve » lors des festivités qui ont eu lieu à Madrid ce lundi. Dans une interview accordée à Radio Marca, il exprime ses regrets à ce sujet.

« On n’a pas bien entendu. Derrière tous les haut-parleurs, on n’entendait pas bien. Ce genre de choses me dérange. Les mauvaises manières et le manque de respect me dérangent. Il y avait 20 hooligans qui se sont fait remarquer. Dans ce genre d’endroit, il arrive toujours que quelques personnes s’énervent et que les autres se taisent. Il y avait une atmosphère magique, mais on peut la critiquer et la dénoncer« , raconte-t-il relayé par RMC Sport.

Le technicien espagnol s’est ensuite permis une comparaison osée avec le racisme, pour montrer la gravité de ces insultes pour lui. « Que se serait-il passé si quelqu’un avait crié ‘le noir, le noir, le noir?”, lance-t-il avant de conclure sur un ton plus léger. “Si je suis chauve, je suis chauve. Et je suis heureux. Il faut éduquer les gens au respect« . Nommé à la tête de la Roja en janvier 2023, Luis de La Fuente a permis à son équipe de remporter son premier sacre depuis 2012.

