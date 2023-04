Espagne: le nouveau logo de la Liga

-Publicité-

En 2023-2024, pour sa première saison sous le nom de LaLiga EA Sports FC, le championnat espagnol se dotera d’un nouveau logo, selon les indiscrétions dévoilées par Footy Headlines.

Lors de la prochaine saison (2023-2024) le championnat espagnol aura un nouveau sponsor officiel. Ce sera donc la fin de LaLiga Santander, qui va laisser place à LaLiga. Selon les informations révélées par Footy Headlines, ce changement s’accompagnera de l’arrivée d’un nouveau logo entièrement remanié, de couleur unique rouge pâle.

Après 30 ans de présence, le cercle multicolore et le ballon seront supprimés au profit de deux courbes rouges qui forment un double L, représentant le sigle de La Liga. La typographie, entièrement en majuscules, sera également modifiée. Le site web indique que le logo complet, qui devrait inclure la mention du nouveau partenaire EA Sports, n’est pas encore connu.

Pour rappel, la presse espagnole a rapporté que ce partenariat avec EA Sports, qui va porter sur une durée de cinq ans, devrait rapporter à la fédération espagnole 30 millions d’euros par an, contre les 17 millions actuellement perçus grâce au partenariat avec la banque Santander. Cette nouvelle association va également entraîner une transformation de l’image du championnat, avec une volonté de toucher un public plus jeune et plus international.

