Espagne: le FC Barcelone inculpé pour corruption

Le FC Barcelone est inculpé, en tant que personne morale, pour corruption par la justice espagnole dans le cadre de l’affaire Negreira. Quatre anciens dirigeants du club sont également poursuivis.

La presse espagnole l’a annoncé il y a quelques jours, c’est désormais officiel. Soupçonné de corruption, après un versement suspect à ancien arbitre de la Liga, le FC Barcelone a été inculpé, en tant que personne morale, par la justice espagnole pour corruption ce vendredi. Les anciens présidents des Blaugrana Josep Bartomeu et Sandro Rosell ainsi que les anciens directeurs Oscar Grau et Albert Soler sont également poursuivi, au même titre que, José María Enriquez Negreira, l’ex responsable de l’arbitrage en Espagne, qui aurait perçu la somme suspecte.

Le parquet de Barcelone vise toutes les parties pour « corruption », « abus de confiance » et « faux en écritures de commerce », relaie le média local El Mundo. Selon le parquet « le Barça a conclu et maintenu un accord verbal strictement confidentiel avec l’accusé Enriquez Negreira, de sorte qu’en sa qualité de vice-président de la CTA (comité technique des arbitres) et en échange d’argent« . Il dénonce également « des actions tendant à favoriser Barcelone dans la prise de décision des arbitres dans les matches joués par le club, et donc dans les résultats des compétitions« .

🗂️ Extracto de la denuncia de la Fiscalía al @FCBarcelona por los pagos a Enríquez Negreira



😱 "El Barça alcanzó un acuerdo a cambio de dinero para conseguir actuaciones tendentes a favorecer al club en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos"



Toujours selon le document relayé par El Mundo, le FC Barcelone aurait aussi eu une influence sur la désignation des arbitres pour les matchs, ainsi que leurs promotions et rétrogradations et « la proposition de candidats aux postes d’arbitres internationaux« . Pour rappel, l’actuel leader de la Liga est accusé d’avoir versé 1,4 million d’euros en deux ans à Negreira, et plus de 6 millions d’euros pour des services de conseil depuis 2011. Le club catalan nie les accusations et se défend de tout acte illégal.