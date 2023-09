Espagne : la liste de Luis de la Fuente, avec la pépite Lamine Yamal

En conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur de l’Espagne Luis de la Fuente a dévoilé sa liste pour le rassemblement de septembre. La pépite du FC Barcelone Lamine Yamal figure bel et bien dans le groupe.

Lors de la prochaine trêve internationale, l’Espagne va affronter la Géorgie (8 septembre) et Chypre (12 septembre); à l’occasion des 5e et 6e journées des éliminatoires à l’Euro 2024. La liste du sélectionneur Luis de la Fuente, pour ces deux matches, était très attendue. La raison: Lamine Yamal. La jeune pépite du FC Barcelone, convoitée par la sélection marocaine, était annoncée pour sa première sélection avec la Roja. Et le jeune ailier figure bien dans le groupe, mettant un terme aux espoirs marocains.

Une liste où on retrouve plusieurs cadres notamment Aymeric Laporte, qui a pourtant rejoint Al Nassr en Arabie saoudite cet été. Le gardien de Chelsea en prêt au Real Madrid, Kepa, fait aussi parti du groupe, tout comme Carvajal (Real Madrid), Rodri (Manchester City), Gavi (FC Barcelone) ou encore la nouvelle recrue du PSG, Marco Asensio.

La liste

Gardiens : Unai Simón (Athletic), Kepa (Real Madrid), David Raya (Arsenal).

Défenseurs : Carvajal (Real Madrid), Azpilicueta (Atlético de Madrid), Le Normand (Real Sociedad), David García (Osasuna), Pau Torres (Aston Villa), Laporte (Al-Nassr), Balde (FC Barcelone), Gayà (Valence).

Milieu de terrain : Rodri (Manchester City), Gavi (FC Barcelone), Merino (Real Sociedad), Zubimendi (Real Sociedad), Baena (Villarreal), Fabián (PSG).

Attaquants : Morata (Atlético de Madrid), Joselu (Real Madrid), Asensio (PSG), Olmo (RB Leipzig), Nico Williams (Athletic), Abel Ruiz (Braga), Yamal (FC Barcelone)

