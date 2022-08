Espagne: EA Sports, nouveau sponsor principal de la Liga

Selon les informations de la presse espagnole ce mardi, EA Sports va remplacer Santander et associer son nom à la Liga dès la saison 2023/2024.

EA Sport, l’éditeur américain de jeu vidéo, notamment connu pour le jeu de simulation de football le plus célèbre au monde FIFA, va devenir le sponsor principal de la première division espagnole, à laquelle il associera son nom. Ainsi, à partir de la saison 2023-2024, la première division espagnole ne se nommera plus LaLiga Santander, mais LaLiga EA Sports. Ce sont les médias espagnols, comme Marca et COPE, qui ont révélé la nouvelle ce mardi.

Ce nouveau partenariat rapportera à LaLiga près de 30 millions d’euros par an, selon Marca. Pratiquement le double de l’accord avec la banque espagnole Santander, qui depuis 2016 rapportait 17 millions d’euros chaque saison. Au-delà de l’aspect financier, cet accord avec EA Sports va aussi permettre à LaLiga de développer son image auprès d’un public jeune, adepte du jeu de simulation FIFA, qui va d’ailleurs également changer de nom pour s’appeler EA Sports FC à partir de 2023.