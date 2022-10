Espagne: coup dur pour Alvaro Morata, à quelques semaines du Mondial 2022

Blessé samedi, lors de la défaite de l’Atletico Madrid face à Cadix (2-3), Alvaro Morata est incertain pour la Coupe du monde 2022, alors que la compétition démarre dans moins de trois semaines.

L’Espagne retient son souffle pour Alvaro Morata. Cadre indispensable de Luis Enrique, l’international ibérique est incertain pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). La cause? Une blessure contractée ce weekend lors de la défaite de l’Atletico Madrid face à Cadix (2-3). Titulaire pour l’occasion, l’attaquant des Colchoneros est sorti du pré après seulement dix minutes de jeu.

Dans un communiqué, l’Atletico a indiqué que son joueur souffre d’un « oedeme à la cheville » après les tests médicaux subis ce dimanche matin. Son retour sur les terrains dépendra de l’évolution de sa blessure, est-il ajouté. Une bien mauvaise nouvelle pour la Roja également, à trois semaines du Mondial au Qatar.

Pour rappel, l’Espagne est logé dans le groupe E aux côtés de l’Allemagne, du Costa Rica et du Japon. La Roja lance son tournoi face aux Costa Ricains le 23 novembre, avant de défier la Mannschaft quatre jours plus tard lors du choc au sommet de cette poule. Les hommes de Luis Enrique joueront leur dernier match des phases de groupe face aux Japonais, le 1er décembre. A noter que seuls les deux premiers du groupe accèderont aux huitièmes de finale. L’Espagne n’a plus jamais remporté la Coupe du monde depuis son dernier sacre en 2010 en Afrique du Sud.

